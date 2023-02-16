بعد تحذير الصحة.. كل ما تريد معرفته عن فيروس «ماربورج» الخطير؟

أصدر قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، منشورًا لكل الجهات والقطاعات ومديريات الصحة بالمحافظات، وصفه بـ«المهم للغاية والفوري»، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات اشتباه بفيروس «ماربورج».

وأرفقت وزارة الصحة في منشورها، الدليل الإرشادي عن فيروس ماربورج، متضمنًا التعريف بالمرض والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها وإجراءات التعامل مع الحالات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، في إطار خطة الاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية ومتابعة الوضع الوبائي للأمراض في دول العالم من خلال ما ينشر على موقع منظمة الصحة العالمية والمواقع الصحية الأخرى ذات الصلة.

ما هو فيروس ماربورج؟

أكد الخبراء بموقع «usatoday» أن ماربورج، مثل فيروس إيبولا، حيث ينشأ فيروس ماربورج في الخفافيش وينتشر بين الناس عن طريق الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، أو الأسطح، مثل ملاءات الأسرة الملوثة.

يسبب فيروس ماربورج، حمى نزفية يمكن أن تؤثر على أعضاء الجسم وتسبب النزيف، حيث تم التعرف على الفيروس النادر لأول مرة في عام 1967 بعد أن تسبب في تفشي المرض بشكل متزامن في المختبرات في ماربورج بألمانيا وبلجراد، فقد أصيب 31 شخصًا بالفيروس أثناء إجراء الأبحاث على القرود، وتوفي سبعة.

أعراض فيروس ماربورج

بحسب منظمة الصحة العالمية، تتراوح فترة حضانة المرض من يومين إلى ثلاثة أسابيع، حيث تبدأ الأعراض فجأة مع حمى شديدة وصداع، فإنه بعد أيام قليلة من ظهور المرض، يعاني العديد من المرضى من القيء والإسهال وآلام المعدة لمدة تصل إلى أسبوع.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحالات الشديدة يصاحبها نزيف خلال الأسبوع الأول، كما يتقيأ بعض المرضى دماً أو يخرجونه في البراز، بالإضافة إلى إن نزيف من اللثة والأنف والأعضاء التناسلية.

ويمكن أن ينتشر المرض إلى الجهاز العصبي، مما يجعل المرضى يشعرون بالارتباك وسرعة الانفعال والعدوانية، بالإضافة إلى الضعف العام، فإن معظم حالات الوفاة تستمر ما يزيد قليلاً عن أسبوع، وأن الوفيات عادة ما تكون مصحوبة بفقدان شديد للدم.

هل هناك علاج لفيروس ماربورج؟

قال مركز السيطرة على الأمراض لا يوجد علاج محدد لمرض ماربورج، ومع ذلك فإن الرعاية الداعمة المبكرة مع معالجة الجفاف ومعالجة الأعراض تحسن البقاء على قيد الحياة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، التي أضافت أن مجموعة من العلاجات الدوائية والدم لعلاج المرض قيد التطوير.

أكد الخبراء بمنظمة الصحة العالمية، أن معدل إماتة المرض قد تراوح بين 23٪ و90٪، ففي تفشي المرض عام 2004 في أنجولا، قتل ماربورج 90٪ من 252 شخصًا مصابًا، وفي العام الماضي، تم الإبلاغ عن حالتي وفاة في غانا، ومنذ أيام توفي 9 حالات.