فيروس جديد يتفشى فى غينيا.. ونجاة شخص واحد بين عشر مصابين

غينيا الاستوائية لا تتوقف عن مفاجئتنا، فبعد تفشي وباء إيبولا عام ٢٠١٤، وحصد عشرات الآلاف من الأرواح، عادت عائلة إيبولا لتطل علينا بابن العائلة الجديد، وهو الفيروس "ماربوغ".

ينتقل الفيروس من الخفافيش للإنسان، وتنتقل العدوى من خلال التلامس بسوائل المصابين.

بعد الإصابة بالفيروس تبدأ المرحلة الأولى من الأعراض بالظهور في اليوم الأول والثاني، وتشمل الشعور بصداع حاد، وآلام في العضلات والمفاصل، وارتفاع في درجة الحرارة.

إلى التفاصيل في هذا الفيديو:

https://fb.watch/iISKF_NUDh/?mibextid=NnVzG8