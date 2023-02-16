الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فيروس جديد يتفشى فى غينيا.. ونجاة شخص واحد بين عشر مصابين

فيروس ماربوغ
فيروس ماربوغ

غينيا الاستوائية لا تتوقف عن مفاجئتنا، فبعد تفشي وباء إيبولا عام ٢٠١٤، وحصد عشرات الآلاف من الأرواح، عادت عائلة إيبولا لتطل علينا بابن العائلة الجديد، وهو الفيروس "ماربوغ".

ينتقل الفيروس  من الخفافيش للإنسان، وتنتقل العدوى من خلال التلامس بسوائل المصابين.

بعد الإصابة بالفيروس تبدأ المرحلة الأولى من الأعراض بالظهور في اليوم الأول والثاني، وتشمل الشعور بصداع حاد، وآلام في العضلات والمفاصل، وارتفاع في درجة الحرارة. 

إلى التفاصيل في هذا الفيديو: 

https://fb.watch/iISKF_NUDh/?mibextid=NnVzG8

فيروس ماربوغ فيروس ماربوغ إيبولا منظمة الصحة العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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