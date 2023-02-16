الوراق فى ثوبها الجديد.. أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة 54 شارعًا بالمنطقة

شهدت منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، أعمال تجديد وتطوير لمختلف شوارع المنطقة، حيث شنت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة 54 شارعا حيويا ومتفرعات وجانبيا بحي الوراق.

حيث شملت أعمال التطوير رصفا بالطبقة الأسفلتية بالإنترلوك وإنشاء أرصفة للمشاة وبالوعات صرف أمطار وأعمدة إنارة وزراعات خضراء، وذلك لرفع كفاءة الشوارع الجانبية والمتفرعات والمحاور الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وبالفعل تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالانترلوك لـ54 شارعا حيويا وجانبيا ومتفرعات بعدد من مناطق وشوارع وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق، وذلك استكمالًا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطالب المواطنين، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقد تم رصف عدد من الشوارع والانتهاء بالطبقة السطحية الأسفلتية وتطويرها تصل إلى 14 شارعا بحي الوراق شملت شوارع الإسكان والمهندس ومصباح عامر ومخزن الأنابيب وعمر بن الخطاب 2 ومحمد عبدالحميد وعبدالرازق رحيم وشارع النزهة وشارع عبدالسميح رحيم وشارع النهضة والمسابك ومعهد الأبحاث القبلي وأحمد منصور وأحمد زكريا وعفيفي من الأبحاث.

أيضًا تم الانتهاء من تطوير 31 شارعا جانبيا ومتفرعات ببلاط الإنترلوك وهى شوارع النادي ومحمد عثمان من ترعة السواحل وعثمان أحمد القليوبي وراضي عبدالراضي ومحمد أدم وسامي شلبي ونورالدين ومتفرعاته والسوق وكامل عامر وتامر سلامة ومحمود عبدالرازق وعبدالعزيز عامر وفاروق دبوس وعبدالقادر الخولي ومدبولي زهران وعلي حنفي وعلي ابن أبي طالب وأبوسعيد وشارع الفرن من عبدالقادر وجمال عبدالله وعبدالمنجي عيد وسلامة شلبي وعبدالحميد حمودة والسلام وحمدي عامر وجامع المنيسي والإمام الحسيني وحارة السلام والزبادية والعشادين والبكايرة.

حيث تم الرصف بالطبقة الأسفلتية أو بالإنترلوك، حسب المسطحات الخاصة بالشوارع وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الشوارع بأعمدة إنارة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى شجيرات وزراعات وفقاً للمساحات المتاحة.