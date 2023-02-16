الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الوراق فى ثوبها الجديد.. أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة 54 شارعًا بالمنطقة

أعمال تطوير بالوراق
أعمال تطوير بالوراق

شهدت منطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، أعمال تجديد وتطوير لمختلف شوارع المنطقة، حيث شنت محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة 54 شارعا حيويا ومتفرعات وجانبيا بحي الوراق.

حيث شملت أعمال التطوير رصفا بالطبقة الأسفلتية بالإنترلوك وإنشاء أرصفة للمشاة وبالوعات صرف أمطار وأعمدة إنارة وزراعات خضراء، وذلك لرفع كفاءة الشوارع الجانبية والمتفرعات والمحاور الحيوية لتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

FB_IMG_1676504786496

وبالفعل تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف وتركيب بالانترلوك لـ54 شارعا حيويا وجانبيا ومتفرعات بعدد من مناطق وشوارع وراق العرب ووراق الحضر وجزيرة محمد بحي الوراق، وذلك استكمالًا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية واستجابة لمطالب المواطنين، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

FB_IMG_1676504788884

وقد تم رصف عدد من الشوارع والانتهاء بالطبقة السطحية الأسفلتية وتطويرها تصل إلى 14 شارعا بحي الوراق شملت شوارع الإسكان والمهندس ومصباح عامر ومخزن الأنابيب وعمر بن الخطاب 2 ومحمد عبدالحميد وعبدالرازق رحيم وشارع النزهة وشارع عبدالسميح رحيم وشارع النهضة والمسابك ومعهد الأبحاث القبلي وأحمد منصور وأحمد زكريا وعفيفي من الأبحاث.

FB_IMG_1676504794061

أيضًا تم الانتهاء من تطوير 31 شارعا جانبيا ومتفرعات ببلاط الإنترلوك وهى شوارع النادي ومحمد عثمان من ترعة السواحل وعثمان أحمد القليوبي وراضي عبدالراضي ومحمد أدم وسامي شلبي ونورالدين ومتفرعاته والسوق وكامل عامر وتامر سلامة ومحمود عبدالرازق وعبدالعزيز عامر وفاروق دبوس وعبدالقادر الخولي ومدبولي زهران وعلي حنفي وعلي ابن أبي طالب وأبوسعيد وشارع الفرن من عبدالقادر وجمال عبدالله وعبدالمنجي عيد وسلامة شلبي وعبدالحميد حمودة والسلام وحمدي عامر وجامع المنيسي والإمام الحسيني وحارة السلام  والزبادية والعشادين والبكايرة.

حيث تم الرصف بالطبقة الأسفلتية أو بالإنترلوك، حسب المسطحات الخاصة بالشوارع وإنشاء أرصفة للمشاة ودعم الشوارع بأعمدة إنارة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى شجيرات وزراعات وفقاً للمساحات المتاحة.

الوراق أعمال تطوير محافظة الجيزة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة ٥٤ تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

مخرج «أم الدنيا»: القناة الوثائقية خطوة مهمة.. وأتمنى أن تصبح صرحًا عالميًا

كيف واجهت روسيا العقوبات الغربية؟.. محلل سياسي روسي يوضح

«تعالى نزور عمى».. تفاصيل انتقام شاب من شقيقته بعد حملها سفاحًا بأسيوط

3 وزراء ومحافظ يتفقدون مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمه الاتجار فى المخدرات

وهبة: قانون المنشآت الفندقية يساعد على تحسين مناخ الاستثمار السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيف تعيش حياة اجتماعية سعيدة؟

مدحت بشاى

انشغلوا بأمر التقدم يا ناس

محمد عبدالعزيز

فى مثل هذا اليوم رحل الأدباء

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغى" لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو