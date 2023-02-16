الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

3 وزراء ومحافظ يتفقدون مضمار الهجن الدولى بشرم الشيخ

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مضمار الهجن فى شرم الشيح بعد تطويره، والذي يتم تجهيزه لاستضافة المهرجان الدولى للهجن.

ووجه القصير بتوفير الخدمات البيطرية للمضمار، حيث تسهم سباقات الهجن في تنشيط السياحة الرياضية، ‏وأصبحت حدثًا عالميًا وتزيد من التقارب بين الشعوب وتلقى اهتماما كبيرًا من السائحين، خاصة بمنطقة الخليج العربي كما توفر فرص عمل لأهالي سيناء.

من ناحيته، قال محافظ جنوب، إن مدينة شرم الشيخ تشتهر برياضة وسباقات الهجن وبها مضمار كبير للسباقات الدولية مساحته حوالي ألف فدان، ويحتوى على 3 آلاف جمل من السلالات المتميزة ذات القيمة العالية.

وزراء الزراعة والثقافة والشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء شرم

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وائل لطفي

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