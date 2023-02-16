الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. ليدز يونايتد يعلن تجديد عقد مدافعه لوك ايلينج حتى 2024

لوك ايلينج
لوك ايلينج

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقده لاعبه لوك ايلينج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

 

ليدز يونايتد يعلن تجديد عقد مدافعه لوك ايلينج حتى 2024

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا، أفاد خلاله تجديد عقد المدافع لوك ايلينج، لمدة موسم إضافي، حتى صيف 2024 المقبل.

ويُعد لوك ايلينج أحد الركائز الأساسية في تشكيل ليدز يونايتد، حيث يلعب بشكل مستمر وأساسي تحت قيادة مدربه الأمريكي جيسي مارسش.

وشارك المدافع الإنجليزي، صاحب الـ31 عامًا، في 15 مباراة مع ليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2022-2023، صنع خلالهم هدفًا وحيدًا. 

 

موعد مباراة ليدز يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليدز يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فريق ليدز يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة0.

ويتواجد فريق ليدز يونايتد حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بعد خوض 22 جولة حتى الآن.

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