الخميس 16 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير القوى العاملة: توفير عمالة مصرية مدربة لسوقى العمل الألمانى واليابانى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على استمرار دور "الوزارة" في فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجية، في إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.

وأشار الوزير إلى تنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية- بصفته واحدًا من أبرز الشركاء الاجتماعيين- مع "الوزارة"، خاصة في ملف "إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مُدربة، مشيرًا إلى بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب، مع "الغرف التجارية"، وإحدى المنظمات الألمانية التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب وتوفير فرص عمل لمصريين في ألمانيا، وفي ذات السياق بروتوكول مماثل مع اليابان، وذلك بعد دراسة تلك المقترحات مع الجهات المعنية في مصر ودولتي ألمانيا واليابان، مع التأكيد على توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الألماني في منتصف مارس 2023 المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا دور الوزارة كشريك أساسي في عملية التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة المهندس إبراهيم محمود العربي، ومنير المصري رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومصطفى الأشقر مدير إدارة العناية بعملاء مجلس الإدارة بمجموعة العربي.

وأكد الوزير في بيان صحفي، ترحيبه بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره إحدى المؤسسات التي تدافع عن مصالح العاملين في القطاعات التجارية المختلفة، والمنبثق عنها مجالس إدارات الشعب التجارية، ومنها شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودورها في توفير فرص عمل، مُرحبًا بمقترح "اتحاد الغرف" بمقترح بروتوكول تعاون مع إحدى المنظمات الألمانية المتخصصة في مجال العمل، والتابعة للاتحاد الأوروبي، لتدريب الشباب المصري وتأهيله للعمل في دولة ألمانيا في مجالات الرعاية الصحية خاصة من الأطباء والممرضين، ومساعدين تمريض، وأنه ستتم لاحقًا فرص عمل في مجالات أخرى منها عمال خدمات المطار، لافتًا إلى تعاون مرتقب ومماثل بشأن بروتوكول مع دولة اليابان لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في سوق العمل الياباني.

وزير القوى العاملة حسن شحاتة لفرص عمل البطالة وأشار البطالة الحاق العمالة بروتوكول تعاون

رئيس التحرير

وائل لطفي

واقعة «البيجامة» وفساد البيروقراطية المصرية

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن رد «فيفا» الرسمى على شكوى قيد لاعبى الزمالك

نصائح وزارة السياحة لراغبي الحج والعمرة لتفادي العروض الوهمية ونصب السماسرة

رئيس جامعة القناة ومدير كلية الدفاع الوطني يشهدان تخريج دورة الأمن القومي

فتاة تبتز صديقتها بصور فاضحة فى الشرقية.. والمحكمة تقضى بسجنها

6 مصابين فى تصادم «ميكروباصين» بحلوان

حبس شخصين فى قتل شاب بمشاجرة بالشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الحادية والثلاثون ليوم الكرامة

حسين دعسة

رؤية سياسية إشكالية لمؤسسة "كارنيغي " لحل الأزمة اللبنانية

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «1»

كريم فرغلى

وبينا ميعاد

محمد العسيري

الراديو المصرى.. أسرار الحياة والجمال

ماجد حبته

خمسون فرصة مستقبلية

د. القس صفوت البياضى

قصيدة مستحقة للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة جديدة.. هل دخلت "أريحا" دائرة الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؟

تداعيات قرار الكنيست بسحب جنسية الأسرى الفلسطينيين

أزمة «الإصلاح القضائى».. تظاهرات فى إسرائيل ضد نتنياهو