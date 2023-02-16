وزير القوى العاملة: توفير عمالة مصرية مدربة لسوقى العمل الألمانى واليابانى

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، على استمرار دور "الوزارة" في فتح مجالات لفرص عمل لعمالة مصرية في السوق الخارجية، في إطار سياسات الدولة المصرية للتقليل من نِسب البطالة.

وأشار الوزير إلى تنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية- بصفته واحدًا من أبرز الشركاء الاجتماعيين- مع "الوزارة"، خاصة في ملف "إلحاق العمالة" لتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مُدربة، مشيرًا إلى بروتوكول تعاون مشترك ومرتقب، مع "الغرف التجارية"، وإحدى المنظمات الألمانية التابعة للاتحاد الأوروبي لتدريب وتوفير فرص عمل لمصريين في ألمانيا، وفي ذات السياق بروتوكول مماثل مع اليابان، وذلك بعد دراسة تلك المقترحات مع الجهات المعنية في مصر ودولتي ألمانيا واليابان، مع التأكيد على توقيع بروتوكول التعاون مع الجانب الألماني في منتصف مارس 2023 المقبل بعد التنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا دور الوزارة كشريك أساسي في عملية التدريب والتأهيل وإيجاد فرص العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، صباح اليوم الخميس، مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة المهندس إبراهيم محمود العربي، ومنير المصري رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومصطفى الأشقر مدير إدارة العناية بعملاء مجلس الإدارة بمجموعة العربي.

وأكد الوزير في بيان صحفي، ترحيبه بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، باعتباره إحدى المؤسسات التي تدافع عن مصالح العاملين في القطاعات التجارية المختلفة، والمنبثق عنها مجالس إدارات الشعب التجارية، ومنها شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ودورها في توفير فرص عمل، مُرحبًا بمقترح "اتحاد الغرف" بمقترح بروتوكول تعاون مع إحدى المنظمات الألمانية المتخصصة في مجال العمل، والتابعة للاتحاد الأوروبي، لتدريب الشباب المصري وتأهيله للعمل في دولة ألمانيا في مجالات الرعاية الصحية خاصة من الأطباء والممرضين، ومساعدين تمريض، وأنه ستتم لاحقًا فرص عمل في مجالات أخرى منها عمال خدمات المطار، لافتًا إلى تعاون مرتقب ومماثل بشأن بروتوكول مع دولة اليابان لفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في سوق العمل الياباني.