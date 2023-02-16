الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نصائح وزارة السياحة لراغبي الحج والعمرة لتفادي العروض الوهمية ونصب السماسرة

الحج والعمرة
الحج والعمرة

أعلنت وزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع غرفة الشركات السياحية عدد من النصائح التي لابد أن يتعرف عليها المعتمر المصري قبل مغادرته أرض الوطن، جاء ذلك نتيجة للبحث المتكرر من راغبي الحج والعمرة عن أهم النصائح التي يجب التعرف عليها لتفادي العروض الوهمية ونصب السماسرة.

نصائح وزارة السياحة لراغبي الحج والعمرة 

وترصد “الدستور” أهم النصائح لراغبي الحج والعمرة لتفادي أي أزمات قد تواجه المعتمر خلال تواجده بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والعمرة تتضمن تلك النصائح:- 
• ضرورة حصول المعتمر على الرقم التعريفي.
• التأكد من صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة.
• إتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.
• الرقم التعريفي يتيح للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر.
• عدم التعامل مع أي كيانات أو أفراد وهمية.
• عدم التقدم لأي برامج عمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• ضرورة التوجه لأي شركة سياحة معتمدة.
• الدخول علي الموقع الإلكتروني لبوابة العمرة المصرية ومتابعة التفاصيل.

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حملة مكبرة لتوعية المعتمرين 

وكانت أطلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤخرا بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار حملة مكبرة لتوعية المواطنين الراغبين في أداء العمرة بالطرق القانونية السليمة للسفر، وتسعى كذلك للتعريف بالبوابة المصرية للعمرة.

وتشير الحملة التى أطلقتها الغرفة إلى أن البوابة المصرية للعمرة توفر معلومات كاملة عن قائمة الشركات السياحية المعتمدة لتحمي المواطن من التعرض للنصب أو الابتزاز من سماسرة العمرة، بالإضافة الى وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك فى الرحلة.

تتضمن الحملة أفلام قصيرة يشارك فيها النجم الكبير حمادة هلال وإخراج المخرج سامح خضير، بالإضافة إلى أغنية وأفلام جرافيك تتناول تعريف المواطن بآلية عمل بوابة العمرة وضرورة التعامل مباشرة مع شركات السياحة المسجلة عليها، والتأكيد على أهمية حصول المعتمر على الرقم التعريفي الذي يضمن صحة إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية وعدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال البوابة.

وزارة السياحة والآثار نصب السماسرة الحج والعمرة وزارة السياحة غرفة الشركات السياحية تعرف علي اهم النصائح التي يجب ان يعرفها المعتمر

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وائل لطفي

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