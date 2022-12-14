وزير الحج والعمرة السعودي: نرحب بالمعتمرين من جميع دول العالم

أعرب وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، عن ترحيب المملكة - حكومةً وشعبًا - بكل المعتمرين القادمين من جميع دول العالم، وذلك في إطار التزام المملكة التاريخي والديني بخدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد في بيانٍ اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تسهيل إجراءات وصول المعتمرين، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ مشيرًا إلى ما تشهده المشاريع التنموية في المملكة من نقلة نوعية في أعمال البنية التحتية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ودورها في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن.

ودعا الربيعة، كل الراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى زيارة المواقع الإسلامية والتاريخية التي تحتضنها مناطق ومدن المملكة وخصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإثراء تجربتهم الدينية، لافتًا إلى أن المملكة تزخر بالمواقع الدينية والتاريخية التي تستحق الزيارة، كان آخرها تدشين 8 مواقع جديدة في المدينة المنورة، شملت: مسجدَ الغمامة، مسجدَ السقيا، مسجد الراية، مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – ومسجد بني أنيف، وبئر غَرس، وقصر عروة بن الزبير.