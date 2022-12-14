الأربعاء 14 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الحج والعمرة السعودي: نرحب بالمعتمرين من جميع دول العالم

توفيق بن فوزان الربيعة
توفيق بن فوزان الربيعة

أعرب وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، عن ترحيب المملكة - حكومةً وشعبًا - بكل المعتمرين القادمين من جميع دول العالم، وذلك في إطار التزام المملكة التاريخي والديني بخدمة الإسلام والمسلمين.

وأكد في بيانٍ اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تسهيل إجراءات وصول المعتمرين، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030؛ مشيرًا إلى ما تشهده المشاريع التنموية في المملكة من نقلة نوعية في أعمال البنية التحتية في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ودورها في استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد ضيوف الرحمن.

ودعا الربيعة، كل الراغبين في أداء مناسك العمرة، إلى زيارة المواقع الإسلامية والتاريخية التي تحتضنها مناطق ومدن المملكة وخصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإثراء تجربتهم الدينية، لافتًا إلى أن المملكة تزخر بالمواقع الدينية والتاريخية التي تستحق الزيارة، كان آخرها تدشين 8 مواقع جديدة في المدينة المنورة، شملت: مسجدَ الغمامة، مسجدَ السقيا، مسجد الراية، مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما –  ومسجد بني أنيف، وبئر غَرس، وقصر عروة بن الزبير.

وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة السعودية المملكة التاريخي رؤية السعودية 2030 مناسك العمرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

الأكثر قراءة

دراما رمضان 2023.. شادى مؤنس يضع الموسيقى التصويرية لـ «حضرة العمدة»

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

الصين تسحب 6 دبلوماسيين من بريطانيا على خلفية حادث ضرب ناشط

الرئيس السيسى يؤكد لقيادات الجمهورى الأمريكى موقف مصر الثابت من سد النهضة

وفاة حارس بعد سقوطه من استاد لوسيل.. وقطر تحقق فى الواقعة

رئيس الوزراء يتوعد التجار المخالفين بغلق محالهم وبيع المنتجات بمنافذ الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دعوة مسئولى محافظة أسوان لرحلة خاصة جدًا

د هند جاد

عملى أولوية.. مش رفاهية

أحمد البنا

سليمان باشا... هل تعرفه؟

د. القس صفوت البياضى

الغضب الذي لا يصنع خيرا.. دعوة لتجنبه‎‎

إبراهيم داود

الأمل المغربى

ماجد حبته

وعود إدارة بايدن لإفريقيا

محمد رفعت

رموز وجنائز.. البنا بين سعد والريحانى ! (٣)

أميرة عبد الكريم

قانون موحد للنساء لأجل وطن منصف للجميع

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟