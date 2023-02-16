الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بسبب النوات.. محافظ الإسكندرية يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لرصف الطرق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلبيّ الإحاطة بشان سوء حالة الإنارة العامة بالشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية، وضرورة العمل على رفع كفاءتها، وسوء حالة الطرق والشوارع الجانبية بمدينة الإسكندرية نتيجة انتشار الحفر وتكسير الأسفلت وعدم إعادة الشيء لأصله.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية: «النوات متواصلة لليوم الـ17 على التوالى بالمحافظة، وهذا يؤثر على الإنارة والأسفلت، ونريد إعادة رصف شوارع المحافظة بعد النوات، الكيلو متر الواحد يتكلف 5 ملايين جنيه، والمحافظة تتعرض لنوات متتالية ونتج عن ذلك تدهور الشوارع وهذه النوات تمثل معوقات حقيقة أمام المحافظة، ولابد من ميزانيات لإعادة تأهيل الشوارع مرة أخرى قبل الصيف المقبل».

وطالب محافظ الاسكندرية، زيادة الاعتمادات المالية الموجهة لرصف الطرق، وإيجاد حلول لمشكلة رصف الطرق سنويًا بسبب النوات وتأثيرها على الأسفلت سنويًا.

وطالب السجينى، الإعلان عن وجود خطة بشأن ترميم الحفر فى شوارع محافظة الإسكندرية بشكل عام بحلول واقعية، مما سيخلق حالة من الإرتياح فى الشارع والشعور بأن هناك جهود تبذل على أرض الواقع، وخلق حالة من اللحمة بين النواب والجهة التنفيذية.

النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب الإنارة الطرق والشوارع الإسكندرية النوات محافظ الإسكندرية رصف الطرق

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