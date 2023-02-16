حريق ورشة أخشاب فى أسيوط دون خسائر

شب حريق في ورشة أخشاب، الخميس، دون وقوع خسائر بشرية، بقرية باقور بمركز أبوتيج بأسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في ورشة للأخشاب بقرية باقور بمركز أبوتيج.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في ورشة للأخشاب ملك "سامح. ف" بقرية باقور.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات الورشة دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.