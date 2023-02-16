رجل يطلب من الشرطة استخراج جثة ابنه الرضيع بعد 6 أشهر من الدفن في القليوبية

تواصل النيابة العامة في القليوبية، الخميس، التحقيق في واقعة استخراج جثة رضيع وتشريحها عقب 6 أشهر من الوفاة بناءً على طلب والده.

وتبين من تقرير الطب الشرعي المسلم للنيابة أن الرضيع توفى منذ 6 أشهر، وتبين وجود كسر في العظمة اللامية والتي توجد أسفل الذقن، ما يؤكد أن سبب الوفاة تعرضه للخنق أو كسر الرقبة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا من عامل يفيد بوفاة طفله الرضيع قبل 6 أشهر متهماً والدته بقتله، معللاً ذلك بأن زوجته أرادت الانتقام منه بسبب الخلافات الزوجية.

وقال الأب إنه لم يبلغ عنها أملاً بأن الخلافات الزوجية ستنتهي، وأخذ الجثة وذهب إلى لمسؤول المقابر بالمنطقة وتم دفن الجثة بدون تصريح دفن، مقابل مبلغ مالي 500 جنيه، ولكن عندما عادت الخلافات أبلغ عنها.

وبعرض البلاغ على النيابة العامة، قررت ضبط وإحضار المتهمة والزوج وعامل المقابر، واستخراج جثة الرضيع وعرضها على الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، بعد التشريح.