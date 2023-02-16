إثيوبيا تتهم جيش تحرير أورومو بقتل 50 شخصًا فى هجوم أول فبراير

أعلنت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الحكومة الإثيوبية عن مقتل 50 شخصًا على الأقل في منطقة أوروميا هذا الشهر في هجوم شنته جماعة متمردة محظورة.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز فقد قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في تقرير: إن عمليات القتل التي وقعت في الثاني من فبراير استهدفت بشكل رئيسي نازحين في بلدة آنو الواقعة على بعد نحو 380 كيلومترًا غربي العاصمة أديس أباباـ كما ألقى التقرير الذي استند إلى شهادات أسر الضحايا وشهود وهيئات حكومية، باللوم في الهجوم على جيش تحرير أورومو لكنه لم يذكر سببًا وراء الهجوم.

وأوروميا موطن لأكبر جماعة عرقية في إثيوبيا وعانت من الاضطرابات لسنوات عديدة وتشكو من التهميش السياسي والإهمال من قبل الحكومة المركزية بحسب "رويترز".

الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاقية وقف الأعمال العدائية فى إثيوبيا

وفي ديسمبر، رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في بيان، بتوقيع الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، اتفاقية السلام والوقف الدائم للأعمال العدائية، والإعلان اللاحق لكبار القادة بشأن سبل تنفيذ الاتفاقية.

كما ثمّن البيان الصادر باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل نيابة عن التكتل الموحد، "الوساطة الناجحة" لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى التي أدت إلى هذه الاتفاقات، وتمثل "خطوة مهمة نحو السلام والمصالحة في إثيوبيا".

ونوه البيان بأن تنفيذ اتفاقية السلام يتطلب "قيادة قوية بالإضافة إلى آلية مراقبة صلبة ومستدامة لضمان، من بين أمور أخرى، احترام وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، مما يمهد الطريق للتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن الترحيب بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل منذ "توقيع الوقف الدائم للأعمال العدائية وهو على استعداد لدعم تنفيذ الاتفاقية"، حسبما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية.

الاحتياجات الإنسانية

وأشار البيان إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة في شمال إثيوبيا، وكذلك في أجزاء أخرى من البلاد، التي "تتطلب استجابة مناسبة ومنسقة بشكل جيد، حيث يتعين تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين من الصراع".

ولفت إلى أنه تحقيقًا لهذه الغاية، فإن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين والاستعادة الكاملة للخدمات الأساسية في جميع المناطق أمر بالغ الأهمية".