الخميس 16 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وفاة محمد غندر مراسل «أون تايم سبورت» ببورسعيد

محمد غندر
محمد غندر

توفي محمد غندر، مراسل قنوات أون تايم سبورت، في محافظة بورسعيد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وعمل غندر، لسنوات طويلة مراسلًا للعديد من القنوات الفضائية لتغطية أخبار النادي المصري البورسعيدي.

يشار إلى أن مراسل قنوات أون سبورت، كان لا يعاني من أي أزمات مرضية، ويتعامل بشكل طبيعي، حتى حدثت الوفاة بشكل مفاجئ منذ قليل.

وتوفي غندر، عن عمر ناهز ٥٢ عامًا، ومن المقرر أن تشيع جنازته بعد صلاة ظهر الخميس من مسجد الكبير المتعال في المحافظة.

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