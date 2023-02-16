الخميس 16 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة ضد مانشستر يونايتد.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-2-2023

برشلونة ومانشستر
برشلونة ومانشستر يونايتد

يستعرض «الدستور» مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-2-2023، فى الدوري المصري والدوري الأوروبي، حيث يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، موعد انطلاق فعاليات مباريات الذهاب من منافسات ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2022-2023، والذي سيشهد على العديد من المواجهات القوية أبرزها مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16-2-2023

تستكمل اليوم الخميس مباريات الدوري المصري الأسبوع الثامن عشر بمباراتي بيراميدز وإنبي وكذلك فيوتشر وحرس الحدود، وفى الدوري الأوروبي مباراة القمة النارية بين برشلونة ومانشستر يونايتد.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس الجولة 18

  • فيوتشر ضد حرس الحدود فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة
  • بيراميدز ضد إنبي فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس فى ذهاب دور الـ16

  • برشلونة × مانشستر يونايتد - الخميس 16 فبراير 2023 (19:45 مصر، 20:45 السعودية)
  • شاختار × رين - الخميس 16 فبراير 2023 (19:45 مصر، 20:45 السعودية)
  • أياكس × يونيون برلين - الخميس 16 فبراير 2023 (19:45 مصر، 20:45 السعودية)
  • ريد بول سالزبورج × روما - الخميس 16 فبراير 2023 (19:45 مصر، 20:45 السعودية)
  • يوفنتوس × نانت - الخميس 16 فبراير 2023 (22:00 مصر، 23:00 السعودية)
  • سبورتينج لشبونة × ميتييلاند - الخميس 16 فبراير 2023 (22:00 مصر، 23:00 السعودية)
  • باير ليفركوزن × موناكو - الخميس 16 فبراير 2023 (22:00 مصر، 23:00 السعودية)
  • إشبيلية × أيندهوفن - الخميس 16 فبراير 2023 (22:00 مصر، 23:00 السعودية)

تين هاج يعلن قائمة مانشستر يونايتد لمباراة برشلونة بالدوري الأوروبي

ما هو النظام الجديد لبطولة الدوري الأوروبي؟

وشهدت الفترة الأخيرة تغيير نظام بطولة الدوري الأوروبي بعض الشيء، حيث أصبح دور المجموعات يضم 8 مجموعات فقط، مع تأهل صاحب المركز الأول إلى دور الستة عشر مباشرة.

أما صاحب المركز الثاني، فأصبح يواجه الفرق الهابطة من دوري أبطال أوروبا، في حين أن صاحب المركز الثالث يتجه إلى دوري المؤتمرات.

ويتواجد في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي عدد كبير من الأندية الكبرى الهابطة من دوري الأبطال، وفي مقدمتها برشلونة، للعام الثاني على التوالي.

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