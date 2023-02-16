بعد خطأ الشناوى.. حقيقة طلب كولر التعاقد مع حارس مرمى جديد

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي لم يعقد أي جلسات مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تعديل عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأخبار المنتشرة حول تعديل عقد قائد الفريق، غير صحيحة ولم تحدث أو يتم مناقشتها".

وأضاف أمير هشام: "مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لم يطلب التعاقد مع حراس مرمى كما تردد، وهناك اقتناع تام بحراس مرمى الفريق".

وتعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لانتقادات شديدة للغاية عقب الخطأ القاتل الذي ارتكبه في مباراة فلامنجو البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.