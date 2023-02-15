الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل سياسى: حلف الناتو يجهز لحرب استنزاف طويلة الأجل مع روسيا

الناتو
الناتو

قال أكثم سليمان، المحلل السياسي، إنه كان هناك اجتماع لحلف الناتو مؤخرًا واتفقوا خلاله على دعم أوكرانيا وتجهيز الحلف لحرب استنزاف طويلة رغم أن روسيا لم تتعرض لأي دولة من دول الحلف.

الحلف تحول من دفاعي للدخول في المعركة مع أوكرانيا

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحلف تحول من حلف دفاعي إلى الدخول في معركة مع أوكرانيا، مؤكدًا أن المعركة الحقيقية بين روسيا والمجتمع الغربي بكامله والجميع يتحدث عن مخزونه من الأسلحة، ولا يتحدث أحد عن كم لدى الأوكران من أسلحة. 

وأشار إلى أن الذخائر في كل دولة للدفاع عنها ولكن الدخول في حرب بالوكالة جعل المعادلة غير قابلة للتحقيق وحلف الناتو تعامل مع حروب قصيرة المدى في العراق عام 2003 وليبيا في 2011 ولكن لم يكن مستعدًا لمصادمة طويلة الأجل.

وأوضح أن اقتراح فرنسا السابق بتكوين جيش دفاعي أوروبي ذي استراتيجية أوروبية للتعامل مع الأزمات الأوروبية وليس بهدف مواجهة الولايات المتحدة، ولكن أمريكا رأت أنه سيضعف حلف الناتو، وفضلت أن تظل تابعة لها عمليًا وعسكريًا.

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