الدفاع المدنى السورى: إنقاذ كل العالقين تحت الأنقاض شمال غرب سوريا

قال أحمد يازجي، عضو إدارة الدفاع المدني السوري، إن عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا فجر الإثنين الماضي، مؤكدًا أنه تم إنقاذ جميع العالقين تحت الأنقاض وانتشالهم.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب" من إدلب، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم التأكد من إنقاذ كل العالقين تحت الأنقاض من خلال حصر عدد أصحاب المنازل، والأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة، والشهداء.

الوصول لجميع النقاط التي حدثت فيها انهيارات

وتابع أنه تم فتح طرقات رئيسية لإيصال المساعدات على امتداد شمال غرب سوريا، وكان هناك عدد كبير من النداءات التي قدمت لفرق الدفاع المدني وتمكنت الفرق من الوصول لجميع النقاط التي حدث فيها انهيارات.

وأكد أن الفرق تعاني من ضعف كبير في الإمكانيات وهو ما ناشدت به في الساعات الأولى من الأزمة بناء على حجم الكارثة، بالإضافة لحاجتها لأدوات البحث المتطورة التي لا تملكها وكانت هناك استجابة من المدنيين والمجتمع المحلي، أكثر من الأمم المتحدة التي لم ترسل أي وسائل لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أنه تم توفير خيم إيواء للمتضررين ولكن ما زالوا في حاجة للكثير منها لخوف بعض العائلات من العودة لمنازلها بسبب توابع الزلزال.