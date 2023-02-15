الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات 2023.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، العديد من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات تشارك في دوري «أنت أقوى من المخدرات»

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق على الصفحة الرسمية للصندوق عبر "فيس بوك" فيديو عن النسخة الأولى لإطلاق دوري رياضي بحى الأسمرات تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، وذلك ضمن البرامج التوعوية التي ينفذها الصندوق، حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان بالمناطق المطورة "حى الأسمرات وحدائق أكتوبر، والمحروسة وأهالينا واسطبل عنتر وبشاير الخير والخيالة.

https://www.dostor.org/4312950 


وزيرة التضامن تستقبل وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بماليزيا

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وفدًا من مؤسسة رعاية المسلمين بدولة ماليزيا برئاسة الدكتور محمد الهزولى، وذلك بحضور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة معاون وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات العمل بالوزارة، حيث بحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين لتحفيز الشباب على التطوع ومشاركتهم في خدمة المجتمع والتمكين الاقتصادي، ودعم الطلاب الفائقين

https://www.dostor.org/4313135 


انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات 2023
 

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتهاء أعمال اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2023.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض  113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة،  18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.
https://www.dostor.org/4312988 

الإدمان والتعاطي التضامن الاجتماعي البرامج التوعوية التمكين الاقتصادي المناطق المطورة بديلة العشوائيات أنت أقوى من المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات 2023.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

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