الأربعاء 15 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

على هامش قمة الحكومات

محمد بن راشد ورئيس سيشل يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

محمد بن راشد
محمد بن راشد

التقى نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الأربعاء، رئيس سيشل وافل رامكالاوان، بحضور ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على هامش أعمال اليوم الختامي للقمة العالمية للحكومات.

وبحث اللقاء الذي جرى في مقر القمة بمدينة جميرا في دبي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في ضوء أواصر الصداقة التي تربط بين الإمارات وسيشل، ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما ناقش الجانبان متطلبات الارتقاء بالتنسيق بين البلدين من أجل اكتشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما على صعيد التطوير الحكومي والتنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادل التجاري والسياحي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات التي حملتها أجندة الدورة العاشرة من القمة العالمية للحكومات وما يمثله الحدث من قيمة كمنصة جامعة ومحفزة لمضافرة جهود الحكومات حول العالم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها البشرية، سواء الحالية أو المحتملة مستقبلا، من أجل تمكين كافة الشعوب من تحقيق ما تصبوا إليه من مقومات الرفعة والتقدم والازدهار.

قمة الحكومات 

قالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 تركز على استشراف وتصميم مستقبل أفضل للبشرية كونها منصة عالمية لتبادل الأفكار، منوهة بأن القمة تسهم في تشكيل برامج حكومات المستقبل في مختلف القطاعات: التعليم، الصحة، الإدارة الحكومية والأمن الغذائي والتغير المناخي والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

وأضافت وزيرة الدولة الإماراتية، في تصريح اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، أن القمة العالمية للحكومات تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات من خلال عقد شراكات فاعلة تنسق الجهود وتعزز العمل الحكومي المشترك، مشيرة إلى أن القمة على مدى الدورات العشر الماضية أولت اهتمامًا كبيرًا بأجندات حكومات العالم، ورصدت أهم التوجهات العالمية في أكثر من 1100 جلسة وورشة نظمتها القمة، كما أصدرت تقارير معرفية ركزت على أهم الممارسات التي تؤثر على حياة الأفراد حول العالم.

حاكم دبي محمد بن راشد الإمارات سيشل قمة الحكومات

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وائل لطفي

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