عامل يقتل جاره بـ«سكين» فى الشرابية

تواصل النيابة العامة، التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد جاره، بسبب خلافات الجيرة بينهما فى الشرابية.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل شخص طعنًا بالسكين بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عامل مصاب بطعنة نافذة بالصدر، وأن المجني عليه قتل على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات شخصية بينهما منذ فترة ولم تنتهي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة.