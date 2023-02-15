ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص ؛ لاتهامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتجار أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء السيارات.

وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية، أجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى، وقدرت أفعال غسل الأموال التى أجراها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.