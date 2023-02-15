«إعلام النواب»: إطلاق قناة الوثائقية يعزز من دور إعلامنا فى تشكيل الوعى

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة الوثائقية يمثل إضافة جديدة وقوية للإعلام المصري الذي شهد اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، كما يعمل على تعزيز دور الشركة في صناعة وتشكيل الوعي.

وأضافت رشاد، في بيان: «القناة ستوفر أفلامًا مجانًا تقدمها منصات مدفوعة، وهذا يعكس الحرص على تشكيل الوعى، خاصة وأن القناة نجحت فى الاستحواذ على أفلام وثائقية عالمية مهمة هدية للمشاهدين المصريين والمنطقة العربية من خلال الوثائقية، وأن هناك أفلامًا تعرض لأول مرة على الشاشات فى الوطن العربى من خلال القناة الوثائقية».

ولفتت إلى أن القناة ضمت مئات الساعات من المواد الوثائقية الجديدة التى تبث للمرة الأولى، ومن ثم ستكون تاريخًا للأمة العربية، حيث ستتيح القناة للمنتج المصرى والعربى مشاهدة هذه المواد الوثائقية الحصرية، وأن هذه الخطوة تأتي إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقي وصناعته، فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.

وينطلق بث قناة «الوثائقية»، أحدث إصدارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى الثامنة مساء الأحد المقبل، بعدما عكفت إدارة القناة خلال الفترة الماضية على إعداد مجموعة متنوعة من الأعمال الوثائقية المهمة.

وتقدم القناة الجديدة عددًا من الأعمال الوثائقية المهمة عن كبار وعمالقة الفن والأدب والسياسة والكتابة، وغيرها من المجالات الأخرى، ممن أثروا بشكل كبير فى وجدان الشعب المصرى والعربى ككل.

وتستعد قناة «الوثائقية» لعرض فيلم ضخم عن الفنان الراحل نجيب الريحانى، الذى يتناول عبر جزءين حياة الفنان العبقرى الراحل، وفلسفته الفريدة التى تميز بها، وثروته الكبيرة التى بددها، إلى جانب أسرار مسرحه الكوميدى، ورحلاته الفنية إلى الخارج، ودوره فى خدمة الوطن والسينما، التى أزعجته قبل أن تكافئه بالخلود.

