خبير يصدم تركيا بشأن الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال

كشف الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، عن تأثير الهزات الارتدادية بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وقال أبو كركي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن الهزات الارتدادية مرتبطة عملياً بالزلزال، مشيراً إلى أن تركيا تعرضت لزلزالين على صدعين مختلفين بقوة 7.8 و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية تسمى هكذا ما دامت مرتبطة بالموقع والزمن الذي حدث فيه هذا الزلزال، متابعًا: «كبر حجم الزلزالين يؤدي إلى اتساع منطقة حدوث الهزات الارتدادية».

وأوضح أن الهزات الارتدادية في تركيا والمنطقة بشكل عام كثيرة حسب النمط الطبيعي، مشيرًا إلى أنه حدث زلزال في تركيا اليوم قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر وآخر زلزال تم تسجيله بالمنطقة حدث اليوم وكنت قوته 3.4 ريختر.

وأكد أن ظاهرة الهزات الارتدادية غير منتظمة زمنيًا، مشيرًا إلى أنه مع تقدم الوقت سيعود الوضع إلى ما طبيعته، متابعًا: «يمكن أن تستمر الهزات الارتدادية لعدة أشهر لكن بقوة وتأثير أقل».