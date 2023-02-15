الأربعاء 15 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يصدم تركيا بشأن الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال

زلزال تركيا
زلزال تركيا

كشف الدكتور نجيب أبو كركي، أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، عن تأثير الهزات الارتدادية بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر.

وقال أبو كركي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» الأربعاء، إن الهزات الارتدادية مرتبطة عملياً بالزلزال، مشيراً إلى أن تركيا تعرضت لزلزالين على صدعين مختلفين بقوة 7.8 و7.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن الهزات الارتدادية تسمى هكذا ما دامت مرتبطة بالموقع والزمن الذي حدث فيه هذا الزلزال، متابعًا: «كبر حجم الزلزالين يؤدي إلى اتساع منطقة حدوث الهزات الارتدادية».

وأوضح أن الهزات الارتدادية في تركيا والمنطقة بشكل عام كثيرة حسب النمط الطبيعي، مشيرًا إلى أنه حدث زلزال في تركيا اليوم قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر وآخر زلزال تم تسجيله بالمنطقة حدث اليوم وكنت قوته 3.4 ريختر.

وأكد أن ظاهرة الهزات الارتدادية غير منتظمة زمنيًا، مشيرًا إلى أنه مع تقدم الوقت سيعود الوضع إلى ما طبيعته، متابعًا: «يمكن أن تستمر الهزات الارتدادية لعدة أشهر لكن بقوة وتأثير أقل».

الهزات الارتدادية زلزال تركيا تركيا زلزال تركيا المدمر اكسترا نيوز الدكتور نجيب أبو كركي ظاهرة الهزات الارتدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«تمريض كفر الشيخ» تنظم محاضرة توعوية ضمن «أنت أقوى من المخدرات»

تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

ماذا بعد مؤتمر دعم القدس؟.. خبراء فلسطينيون يجيبون لـ «الدستور»

«زراعة الشرقية» تُنفذ يوم حقلي ارشادي للفلاحين بقرية كراديس

أستاذ بجامعة القاهرة: إطلاق «وثائقية» مصرية يُحقق الحلم لحماية التاريخ من التزييف

أول صورة من كواليس «كشف مستعجل» لـ محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

محبة لا تمحوها الأيام ولا مؤامرات اللئام

إبراهيم داود

الفرح هو المهم

محمد رفعت

لبيك سورية!

جلال حمام

واشنطن تقضى على حلم أوروبا فى الاستقلال

صفوت البياضي

قصيدة مستحقة للشاعر التونسى أبوالقاسم الشابى

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رؤساء بنوك إسرائيل: الأموال تغادر البلاد أسرع 10 مرات من المعتاد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا