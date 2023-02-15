تراجع جديد في عملات الأسواق الناشئة.. والروبل الروسي الأسوأ

كشفت تقارير دولية عن تراجع عملات الأسواق الناشئة على مدار الأسبوع، حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 1.18%، ليهبط دون مستوى الـ 1700 دولار، وانصب تركيز الأسواق بشكل رئيسي على توقعات تشديد السياسة النقدية، وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع، حيث انخفضت 21 عملة من أصل 23 عملة على مدار الأسبوع.

كان الروبل الروسي العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-3.48%)، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية اتساع عجز موازنة الدولة. وعلى صعيد آخر، حذر البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استمر اتساع عجز الموازنة بالدولة، حيث جاءت تحذيرات البنك في ظل إبقائه على أسعار الفائدة الرئيسية كما هي دون تغيير عند 7.50% على الرغم من أن معدل التضخم العام والتضخم الأساسي الشهري جاء أعلى مما كان متوقعًا في يناير. وانخفض الوون الكوري الجنوبي (-2.81%) خلال كل جلسة من جلسات التداول هذا الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تخطط لتخفيف قيود سوق العملات، حيث تهدف إلى رفع مكانة الوون عالميًا، وتعزيز فرص الأعمال للشركات المالية المحلية، وذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير المالية.

من ناحية أخرى، كان البيزو المكسيكي (+ 1.60٪) العملة الوحيدة الرابحة مقابل الدولار، حيث فاجأ البنك المركزي المكسيكي الأسواق برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وذلك بعد ارتفاع أسعار المستهلك المكسيكي في يناير، متجاوزة بذلك قراءة ديسمبر وتوقعات الأسواق. ولم يطرأ أي تغير يُذكر على الليرة التركية (+0.07%) على الرغم من أن البلاد قد شهدت زلزالًا أدى إلى مقتل 4800 شخص على الأقل.

