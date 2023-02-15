إصابة سيدة سقط عليها جزء من مسجد بالإسكندرية

تباشر نيابة الدخيلة بالإسكندرية التحقيق في حادث إصابة سيدة تصادف مرورها أسفل مسجد وسقوط أجزاء منه, مما تسبب في إصابتها ونقلها للمستشفى، وطلبت النيابة التحريات في الحادث.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا بالحادث وتبين سقوط "حلية" جبس ضمن الحلى الموجودة في المسجد بسبب عوامل التعرية نتيجة طقس الإسكندرية الحالي وأثناء السقوط تصادف مرور إحدى السيدات، ما تسبب فى إصابتها وجرى نقلها للمستشفى وJجرى متابعة الحالة، وكذلك الوقوف على سبب سقوط هذا الجزء.

وتبين أن السيدة المصابة تدعى "نهى. م"، 39 عاما، تصادف مرورها بجوار المسجد أثناء الانهيار؛ مما أدى إلى إصابتها وجرى نقلها لأحد المستشفيات القريبة.