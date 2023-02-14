بسبب سوء الطقس.. إصابة سيدة فى سقوط أجزاء من مسجد بالإسكندرية

أصيبت سيدة، إثر سقوط أجزاء من أعلى مسجد محمد موسى بمنطقة الهانوفيل التابع لإدارة أوقاف العجمي، بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، بسبب الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة.

وأوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه لا يوجد أي انهيار بالمسجد، ولكن تساقط جزء من «ستارة» السقف وهو الجزء الأسمنتي الذي يزين أعلى المسجد من الخارج، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيئ بالمحافظة.

وأضاف لـ«الدستور» أن سقوط هذا الجزء أعلى المسجد تصادف مرور سيدة بجوار المسجد، والذي سقط عليها وإصابها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع الواقعة واتخاذ الإجراءات الفورية.

وتابع أن هناك حملات مكثفة لمتابعة المساجد، فضلًا عن حملة تطهير وتنظيف بيوت الله والتي انطلقت أمس استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.