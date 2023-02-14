الثلاثاء 14 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب سوء الطقس.. إصابة سيدة فى سقوط أجزاء من مسجد بالإسكندرية

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية

أصيبت سيدة، إثر سقوط أجزاء من أعلى مسجد محمد موسى بمنطقة الهانوفيل التابع لإدارة أوقاف العجمي، بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، بسبب الطقس السيئ الذي تشهده المحافظة.

وأوضح الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل مديرية الأوقاف بالإسكندرية، أنه لا يوجد أي انهيار بالمسجد، ولكن تساقط جزء من «ستارة» السقف وهو الجزء الأسمنتي الذي يزين أعلى المسجد من الخارج، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيئ بالمحافظة.

وأضاف لـ«الدستور» أن سقوط هذا الجزء أعلى المسجد تصادف مرور سيدة بجوار المسجد، والذي سقط عليها وإصابها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن المديرية تتابع الواقعة واتخاذ الإجراءات الفورية.

وتابع أن هناك حملات مكثفة لمتابعة المساجد، فضلًا عن حملة تطهير وتنظيف بيوت الله والتي انطلقت أمس استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

سوء الطقس الإسكندرية اصابة سيدة سقوط جزء من مسجد أمطار الاسكندرية طوارئ الإسكندرية أوقاف الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

للزواج بذهبها.. حداد بقليوب يقتل زوجة شقيقه ويلقيها في مصرف (صورة)

خبير مصرفى: تراجع الدين الخارجى مؤشر جيد

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2023 وأماكن سحب الكراسات في جميع المحافظات

السجن 10 سنوات لعاطل لاتهامه بتزوير مستندات رسمية والاستيلاء على معاش بالإسكندرية

رئيس جهاز الشروق يتابع تنفيذ مشروع مدارس الـ33 فصلاً دراسيًا

زحام شديد بمحيط السيدة زينب في الليلة الختامية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مصر فى قمة الحكومات

مدحت بشاى

مصر والسعودية.. وحديث الشعوب

منى رجب

مصر والسعودية: أخوة ودعم ومحبة وعلاقة متجذرة لن ينال منها أحد

جمال-أسعد

المصالح لا تسقط الأخوة

لواء. محسن الفحام

قيادات.. وقدوة

لواء.حمدى البطران

السعودية.. وذاكرة المثقفين

خالد حريب

عن الكبسة والطعمية والشاعر السعودى محمد عابس

سارة الشلقاني

السعودية ومصر.. قدر الأشقاء الكبار

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بينها أمريكا.. 5 دول غربية تدين القرارات الإسرائيلية لضم مستوطنات في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال ضد الأسرى جزء من الحرب المفتوحة ضد شعبنا

الكويت تدين قرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة فى الأراضى المحتلة