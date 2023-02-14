بعد أكثر من 8 أيام.. إنقاذ سيدة سورية من تحت أنقاض زلزال تركيا

تمكّنت فرق الإنقاذ التركية، الثلاثاء، من انتشال سيدة سورية تدعى منى دعبول، أمضت 204 ساعات تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقل السيدة إلى المستشفى.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.

وخلف الزلزال خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

حصيلة القتلى في تركيا وسوريا

وبلغت حصيلة القتلى لزلزال تركيا وسوريا، الثلاثاء، 35662 شخصًا (31974 قتيلًا في تركيا و3688 في سوريا بحسب مصادر محلية، ومن "المحتمل أن ترتفع بعد"، وفق المسئول الأممي.

وذكّر بأن نحو 26 مليون شخص "يحتاجون إلى مساعدة إنسانية" في تركيا وسوريا.

ويُعدّ انتشار الفرق الطبية للإغاثة الطارئة، بالإضافة إلى نشر ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف 400 ألف شخص، الأكبر في تاريخ منظمة الصحة العالمية في أوروبا منذ 75 عامًا.

وتضمّ منطقة أوروبا، بحسب تقسيمات منظمة الصحة العالمية، 53 دولة منها تركيا، أمّا سوريا، فتقع ضمن منطقة شرق المتوسط المجاورة.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عن حصيلة المتضررين جراء الزلزال الأخير الذى ضرب تركيا الأسبوع الماضي.

وأوضح أردوغان فى كلمة له اليوم، أن هناك نحو 30 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال، مؤكدًا استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات، وفق لموقع تركيا الآن.

وأكد الرئيس التركي أن جميع الدول تضامنت مع تركيا في كارثة الزلزال.

وأشار أردوغان إلى أن الكارثة أظهرت أهمية التكاتف العالمي، قائلًا "رأينا أن الأيادي الخيرة امتدت إلينا من كل أنحاء العالم".

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بواسطة فرق البحث والإنقاذ التابعة لتركيا بلغ أكثر من 8000 شخص.