أحمد سعد يحتفل بعيد الحب بطرح «قادر أكمل» (فيديو)

يحتفل اليوم النجم أحمد سعد بعيد الحب، مع محبيه ومتابعيه بتقديم أغنية رومانسية جديدة بعنوان "قادر أكمل"، التى يحكى فيها عن مدى تعلقه وارتباطه بحبيبته، التى تؤيده وتسانده، ويصف عينيها بطوق النجاة، ويؤكد أنها نصفه الآخر فى حياته، وهى التى تفهمه وتعشقه، ومن قبلها عمره غير محسوب.

"قادر أكمل"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والمنتج المنفذ مصطفى جابر.. وتم طرحها الآن على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية.. وتقول كلمات الأغنية:

أيوه بسببك قادر أكمل وقت ما بتعب ليكي بروح

لما بِبان الدنيا تقفل حضنك آخر باب مفتوح

ياللي عيونك وقت ما بغرق بالنسبالي دي مركب نوح

إنتي الحته الحلوه ف قلبي ببقى ف قربك مش قلقان

إنتي حبيبتي وأمي وبنتي وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني ف أيام عمري رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني اللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب.

عمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوبعمرك لحظه ما نزلتيني لأ بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني وبتديني أكتر ما إديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو إتهزيت

نصي التاني إللي بيفهمني قبلك عمري ماهوش محسوب