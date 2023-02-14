الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تسرق السيارات فى المرج

عصابة
عصابة

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج تكوين 4 أشخاص، لثلاثة منهم، معلومات جنائية، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها، ويتخذون من شقة مستأجرة بدائرة القسم مكاناً للإقامة والاختباء به، وأنهم وراء ارتكاب العديد من الوقائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سالفة الذكر، وعُثر بحوزتهم على سيارة ميكروباص "ملك أحدهم"، فردين خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، سلاحين أبيض "مطواة"، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة "تستخدم في مساومة مالكى السيارات المستولى عليها" ،21 مفتاحا مصطنعا مستخدما في ارتكاب حوادث السرقة، لوحة معدنية.

وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها، وأقروا بحيازتهم السيارة والمفاتيح المصطنعة والأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بقصد استخدامها فى وقائع السرقة والهواتف المحمولة بقصد المساومة والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأضافوا بارتكابهم 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط 6 سيارات من المستولى عليهم لدى اثنين من عملائهم سيئى النية تم ضبطهما، كما أضافوا بأن اللوحة المعدنية خاصة بواقعة سرقة سيارة مبلغ سرقتها بمحافظة السويس وقيامهم بتقطيعها وبيعها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة المرج الجزئية التحقيقات تشكيل عصابي المفتاح المصطنع سرقة السيارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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