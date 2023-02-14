السجن 3 سنوات لديلر مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، بمركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت المعلومات لضباط المباحث، مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة الحشيش وترويجه على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها المتقدم.