الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مدرسة تستولي على 1.5 مليون جنيه من أهالي سوهاج

حبس
حبس

تمكنت مباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد- فرع سوهاج) من ضبط معلمة بمدرسة إعدادية لقيامها بأعمال النصب على 10 مواطنين والاستيلاء منهم على مليون ونصف المليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن سوهاج بلاغاً من مأمور مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة للأموال العامة منطقة وسط الصعيد- فرع سوهاج يفيد بتعرض 10 أشخاص لعملية النصب والاحتيال بدائرة المركز وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابه للواقعة.

كشفت التحريات عن تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغ مدرس بمدرسة المنشأة الإعدادية و 9 آخرين يقيمون بدائرة مركز المنشأة بتضررهم من المدعوة (شيماء. ن) معلمة، وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.5 مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية وتجهيز العرائس مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفي بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، تعهدت برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الإدارة العامة مباحث الأموال العامة جنوب الصعيد سوهاج معلمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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