الثلاثاء 14 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الثلاثاء لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنياً: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحاً باعتدال.
عاطفياً: يشير هذا اليوم الى مسألة زواج تتحقق وتضفي وهجًا وتألّقًا على حياتك العاطفية.
صحياً: مطالعة الكتب والمجلات الطبية مفيدة ولا سيما إذا كانت صادرة بإشراف اختصاصيين.

الثور
مهنياً: لا تخشَ التغيير والمغامرة، تزدهر أعمالك واتصالاتك وتشير إلى تحقيق الأحلام.
عاطفياً: أنت شخص مهم ولديك الكثير من المعجبين، عليك أن تكون مرحاً لتنعم بذلك.
صحياً: لا تحاول التهرب من مرافقة الآخرين في نشاطات رياضية تستحق التضحية من أجلها.

الجوزاء
مهنياً: إذا عاكستك الأمور في بعض المهام، فعليك مراجعة أصحاب الاختصاص لإيجاد الحلول.
عاطفياً: تعيش يوماً عاطفياً مميزاً. هل طرحت على نفسك السؤال عن السبب؟ حاول ذلك تعرف الجواب.
صحياً: كن منتبهاً لصحتك كما تنتبه لعملك، فكلاهما مفيد لك ويريحك.

السرطان
مهنياً: تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، وتحرز نجاحاً في عالم التجارة والترويج والإعلان والإعلام.
عاطفياً: تمتلك اليوم الكثير من السحر لذا ستعرف جيداً كيف تعمل مع المقربين إليك.
صحياً: تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة إذا كنت تتبع حمية غذائية.

الأسد 
مهنياً: لن تبقى وحيدًا ولن تتعثّر خطواتك، وتكون مشاريعك على خير ما يرام.
عاطفياً: لا تتطرف في مواقفك مع الشريك، توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وتفتح صفحة جديدة بينكما.
صحياً: ابتعد عن المتاعب هذا اليوم الذي يخبّىء بعض التراجع الصحي غير المقلق.

العذراء
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة.
عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة.
صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها.
 

«عيد الحب وعلم الفلك».. أبراج تتسم بالرومانسية الزائدة

الميزان
مهنياً: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية. البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق. 
عاطفياً: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة. تحتفل بمناسبة وتفرح بها جداً.
صحياً: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يومياً.

العقرب
مهنيا: يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة. انظر إلى الأمام
عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً.
صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصير.

القوس 
مهنياً: أجواء رائعة تحمل تحولاً يعجبك كثيراً وتخفف الضغط وتجنّبك الاشتباكات.
عاطفياً: انطلاقة واعدة بانفراجات وحلول وتسويات ويوم غنيّ بالمشاعر اللطيفة والجياشة.
صحياً: أسباب شخصية أو مهنية أو غيرها تكون لها تأثيرات إيجابية في وضعك الصحي.

الجدي 
مهنياً: ادرس التفاصيل لأن ثمة اجواء معادية قليلاً او متشنّجة قد تجعلك في موقع اضعف، فانتبه.
عاطفياً: تفرح جداً لتفهم الحبيب طريقة تفكيرك أو تقديره رغبتك في بعض الراحة.
صحياً: يحاول الخاملون زرع الشكوك في نفسك عن وضعك الصحي، تجاهلهم كلياً.

الدلو
مهنياً: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.
عاطفياً: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيراً من ظروف ايجابية. 
صحياً: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.

الحوت
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة.
عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة.
صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها.

«البحوث الفلكية»: أبراج العاصمة الإدارية والعلمين مقاومة للزلازل (فيديو)

خبيرة ابراج عالمة الفلك برج الحوت حظك اليوم برج الحمل حظك اليوم ابراج فلكية

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وائل لطفي

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