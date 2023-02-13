بغداد تعلن مقتل 11 عراقيًا فى تركيا جراء الزلزال

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، مقتل 11 عراقيا جراء الزلزال في تركيا.

وقال الصحاف: "سجلنا 11 من الضحايا العراقيين في تركيا، ونتابع باهتمام مع السلطات المعنية في تركيا ما يستجد من معلومات".

وذكر الصحاف: "سفارتنا في أنقرة وقنصليتنا في غازي عنتاب خصصتا أرقام طوارئ لتلقي أي بلاغات بشأن الضحايا والمفقودين".

وأكد: "نعمل بأولوية قصوى لتوفير الدعم اللازم للعائلات من أبناء جاليتنا في مناطق الزلزال ومئات السلال الغذائية والأفرشة تم توزيعها للعائلات العراقية المتضررة".

وأشار أن وزارة الخارجية وعبر لجنة مختصة فيها تتابع ميداني لأحوال العراقيين في مناطق الزلزال.

وأضاف: "نهيب بأبناء جاليتنا الكريمة في سوريا وتركيا، بالابلاغ عن أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين عبر الأرقام المخصصة لذلك".

انتشل عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل الذي أودى بحياة أكثر من 35 ألف شخص في تركيا وسوريا حتى الآن وفق أحدث حصيلة غير نهائية حذرت الأمم المتحدة بأنها قد "تتضاعف".