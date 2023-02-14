تفاصيل مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023 محل اهتمام الملايين من المواطنين خاصة الراغبين في البناء وتشطيب الشقق السكنية والمحلات التجارية والتي تتأثر بارتفاع أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث تعتمد مدخلات صناعة الحديد والصلب على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة تكلفة رواتب الموظفين.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023

يقدم موقع الدستور الإلكتروني أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-2-2023 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء بشكل يومي ويتم تحديثها وفقا لأسعار السوق المصري من أرض مصانع شركات الإنتاج دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار وهى كما يلي:

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 27200 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 28450 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة 28450 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 26200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 26200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 26200 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 26500 جنيه للطن.



سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية 1930 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1890 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم 1860 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1860 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة 1920 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1920 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1860 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1980 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة أسيوط 1980 جنيها للطن.

سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السوهاجي 1980 جنيها للطن.