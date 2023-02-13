الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 خلال التعاملات المسائية

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 13 فبراير ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري بقيمة قرشين خلال التعاملات المسائية بالبنوك المصرية حيث بلغ نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث تصدر سعر الدولار اليوم محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

بعد تصدر سعر الدولار اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 محركات البحث على جوجل، يوضح «الدستور» آخر تحديث لسعره مقابل الجنيه المصري، في ختام التعاملات بالبنوك المصرية حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا للغاية ليسجل 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق ليسجل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع.

سعر البيتكوين مقابل الدولار

وارتفعت عملة البيتكوين اليوم الإثنين 13 فبراير، أمام الدولار الأمريكي في ختام التعاملات لتسجل 20.752.63 دولار، حيث شهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية في سابقة لم تشهدها هذه العملة منذ سنوات عديدة.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الدولار اليوم الإثنين 13 فبراير 2023 في لبنان، ليسجل سعر الدولار في لبنان ما بين 58000 و58300 ليرة للدولار في السوق السوداء، حيث أعلن مصرف لبنان المركزي خلال الأيام الماضية خفض سعرة الليرة اللبنانية، وفقدت الليرة نحو 97% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم الإثنين 13-2-2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين 13 فبراير 2023، ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري بكافة البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

-30.48 جنيه للشراء.

-30.57 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.40 جنيه للشراء.

-30.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.48 جنيه للشراء.

-30.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

-30.40 جنيه للشراء.

-30.50 جنيه للبيع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل دبى

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