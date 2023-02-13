الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تضيئ شمسًا صناعية مصغرة لعمليات الإنقاذ فى تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

بعد وقوع زلزال تركيا المدمر، أرسلت الصين فرق إنقاذ تعمل على مدار 24 ساعة للمساعدة في انتشال الأحياء من تحت الركام باستخدام تقنيات حديثة ترصد الإشارات بحثاً عن ناجين.

وأظهر مقطع فيديو فرق الإنقاذ الصينية، وهي تستخدم ليلاً طائرة (درون) تعمل كشمس صناعية مصغّرة يمكنها إضاءة 8 آلاف متر مربع بقوة سطوع عالية.

وحسب موقع العربية، كان فريق الإنقاذ الصيني توجه فور وصوله إلى تركيا إلى مدينة أنطاكيا، المنطقة الأكثر تضررًا في محافظة هاتاي، لتنفيذ عمليات الإنقاذ متعاونًا مع فريق الإنقاذ التركي، فيما تقوم منظمة مدنية صينية تحمل اسم "رام يونيون ريسكيو" بأعمال الإنقاذ في مدينة الإسكندرونة بمحافظة هاتاي.

وفي مدينة ملطية التي كانت واحدة من أكثر المناطق تضررًا، قام أعضاء فريق "السماء الزرقاء للإنقاذ" الصيني بأعمال الإنقاذ هناك.

زلزال تركيا الصين فرق إنقاذ انتشال أحياء

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وائل لطفي

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