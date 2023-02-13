دورتموند يعلن مدة غياب نجم الفريق موكوكو

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، افتقاده جهود مهاجمه الشاب يوسوفا موكوكو لنحو ستة أسابيع بداعي الإصابة.

وتعرض موكوكو لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على ملعب فيردر بريمن 2 -0 أمس الأول السبت، في الوقت الذي عاد فيه زميله الإيفواري سيباستيان هالر إلى الملاعب بعد تعافيه من سرطان الخصية، كما يعتبر انتوني موديست خيارا أخر في خط هجوم دورتموند.

وقال سيباستيان كيهل، المدير الرياضي لدورتموند اليوم الإثنين: "سيبتعد لستة أسابيع، إنه أمر مؤسف ليوسوفا ولنا". ويلتقي دورتموند مع تشيلسي الإنجليزي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ومن المرجح أن يغيب موكوكو أيضا عن المباراتين الوديتين لمنتخب ألمانيا أمام بيرو وبلجيكا الشهر المقبل، بعد استبعاده المفاجئ من قائمة الماكينات في مونديال قطر 2022.

وفي مارس 2021 ، عانى موكوكو من نفس الإصابة وغاب لثلاثة أشهر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد سموحة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة ليفربول ضد إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- سموحة × الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد "برج العرب"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

- ليفربول × إيفرتون: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "أنفيلد رود"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إسبانيول × ريال سوسيداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "باور 8"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا × ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- سامبدوريا × إنتر ميلان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "لويجي فيراريس (ماراتسي)"، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- ريو آفي × إستوريل برايا: في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- بوافيستا × كاسا بيا: في الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.