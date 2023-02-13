الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مجموعة أفلام منتقاة تغطي الموضوعات التاريخية والحياة البرية والطبيعة على «الوثائقية» (فيديو)

الوثائقية
الوثائقية

تستعد قناة الوثائقية الجديدة للانطلاق، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بعد انتهاء الترتيبات النهائية للإطلاق.

وأوضحت "الوثائقية" القناة التابعة لقطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة، أنها نجحت في الاستحواذ على عدد من الأفلام والسلاسل الوثائقية العالمية المتنوعة، مشيرة إلى أن البث الذي سيبدأ يوم الأحد ١٩ فبراير الثامنة مساء، سيكشف للمرة الأولى تعاون القطاع مع عدد كبير من الشركات الكبرى حول العالم.

برومو قناة الوثائقية

ونجحت القناة في التعاون مع شركات من دول العالم المختلفة مثل سويسرا والنمسا، وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبيرو، من خلال التعاقد المباشر مع هذه الشركات لتوفير مواد وثائقية تغطي موضوعات مختلفة وتقدم محتوى ثريا، يعرض للمرة الأولى على الشاشات العربية.

ويضع المشاهد المصري في قلب خارطة المواد التلفزيونية ذات الطابع الكوكبي، وبحيث لا ينعزل عن سياق المعارف التي باتت تشكل معالم العصر الحديث.

 

وفي سياق متصل، قال شريف سعيد رئيس قناة "الوثائقية": نهدف لإحياء صناعات عدة على هامش صناعة الفيلم الوثائقي، تهدف في نهاية المطاف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمي على مستوى الوثائقيات.. إنتاجًا واستحواذًا، وإدارةً للملف ككل.

فيما أفاد أن الأفلام والسلاسل الوثائقية المستحوذ عليها تنوعت في موضوعاتها لتغطي طيفًا واسعًا من الاهتمامات المتوقعة والمدروسة للجمهور المصري والعربي بشكل عام.

وشكلت الأفلام المستحوذ عليها مجموعة منتقاة بعناية تغطي موضوعات الحياة البرية والطبيعة، والموضوعات التاريخية ذات الطابع العالمي، بالإضافة لأفلام ذات طابع إنساني تعرض للمرة الأولى في الشاشات العربية.

وأوضح أن نسبة من الأفلام الوثائقية المستحوذ عليها حصلت على عدة جوائز عالمية في مهرجانات مختلفة، وأن هذا المعيار هو أحد المعايير التي تتحراها القناة في سعيها للاستحواذ على مواد وثائقية استثنائية تجعل تجربة المشاهدة للمواطن المصري والعربي غير مسبوقة من حيث التنوع في المحتوى أو جودته.

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رسائل دبى

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