الإثنين 13 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات بتهمة حيازة حشيش وآيس في القاهرة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل أبو المال، تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات ضبط بحوزته 9 كيلو مخدر الحشيش والآيس.

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجده بالمنطقة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي- هاتف محمول.

 بمواجهته اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل أبو المال مخدرات مخدر الحشيش الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة

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