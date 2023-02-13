السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات بتهمة حيازة حشيش وآيس في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل أبو المال، تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات ضبط بحوزته 9 كيلو مخدر الحشيش والآيس.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجده بالمنطقة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي- هاتف محمول.

بمواجهته اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.