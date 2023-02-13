تأجيل محاكمة 5 متهمين بدفع شاب أسفل عجلات قطار في الغربية لـ15 فبراير

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات طنطا برئاسة المستشار مصطفى المغازي، تأجيل أولى جلسات محاكمه المتهمين بالاعتداء علي طالب بالضرب ودفعه أسفل عجلات القطار، مما أدى إلى بتر ساقية بمركز كفر الزيات، لجلسة 15 فبراير لسماع الشهود.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بوصول شاب لمستشفى كفر الزيات مصاب ببتر ساقيه.

وتبين أن الشاب يدعى «مصطفى.م.ر» 16 سنة طالب، وبسؤال شقيقه الذي كان معه أكد قيام عدد من الشباب من قرية كفر مشلة بالاعتداء عليهم بالضرب داخل قطار كفر الزيات - منوف، ثم أجبروهم على النزول من القطار في محطة كفر مشلة وقاموا بإلقاء شقيقه أسفل القطار مما أدى إلى بتر ساقيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط 5 متهمين وإحالتهم النيابة العامة.