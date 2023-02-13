الإثنين 13 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المؤبد لربة منزل وشقيقها لشروعهما فى قتل زوجها بالزيتون

حبس سيدة
حبس سيدة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وشقيقها بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل زوجها، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما.

 وتلقى قسم شرطة الزيتون، إخطارا من المستشفى بوصول عامل مصاب بطلقات نارية وكسور بأنحاء متفرقة بجسده، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمستشفى، واستمعت جهات التحقيق لأقواله، واتهم زوجته بالشروع في قتله، بسبب خلافات زوجية نشبت بينه وبين زوجته.

- نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات توجه المتهمة بصحبة شقيقها لشقة زوجها، وبحوزتهما سلاح ناري فرد خرطوش، حيث أطلق المتهم عدة رصاصات صوب المجني عليه بمساعدة شقيقته، مما دفع المجني عليه للقفز من شرفة الشقة، وتحرر محضر بالواقعة  

وأكدت التحريات الأمنية التي أشرف عليها رجال المباحث بقسم شرطة الزيتون صحة الواقعة، وأن وراءها زوجة المجني عليه وشقيقها بسبب خلافات زوجية بينهما.

محكمة جنايات القاهرة ربة منزل السجن المؤبد قتل قسم شرطة الزيتون

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وائل لطفي

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