«المخدرات» تقود 3 عاطلين للسجن المشدد 10 سنوات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الإثنين، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بتهمة الاتجار في مخدر "الحشيش".

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات عن قيام "س. س" و"ع. م" و"س. ن"، مقيمين بالعاشر من رمضان، بالاتجار فى المواد المخدرة على نشاط واسع، خاصة جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار والتربح بمدينة العاشر من رمضان.

وباتخاذ الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط المتهمين فى كمين أعد لهم بدائرة قسم ثانٍ العاشر من رمضان، وعثر بحوزتهم على 36 قطعة من مخدر الحشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وبمواجهتهم بحيازة المواد المخدرة أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والتربح.