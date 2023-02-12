الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لأصحاب بطاقة التموين.. موقع وزارة التموين لتحديث البيانات

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يتيح موقع وزارة التموين – دعم مصر – تحديث بيانات بطاقة التموين التي يحملها 64 مليون مواطن من خلال 23 مليون بطاقة تموين، وتطلب وزارة التموين بين الحين والآخر تحديث البيانات حتى يظل المواطنين حاملي هذه البطاقات من التمتع بالدعم الذين يحصلون عليه من خلال بطاقة التموين، وتعرض الدستور في التقرير التالي موقع وزارة التموين لتحديث البيانات من خلال موقع دعم مصر . 

 

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حدث بياناتك بالرقم القومي

يستطيع أصحاب بطاقة التموين الدخول عبر موقع دعم مصر بالرقم القومي لتحديث البيانات حيث خصصت وزارة التموين هذا الموقع ليتمكن أصحاب بطاقات التموين من تحديثها من المنزل من خلال، الدخول عبر الرابط التالي https://www.tamwin.com.eg/ ، ثم قم بكتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط على زر التالي فيظهر نوع تحديث البيانات المتاح لهذه البطاقة التموينية. 

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بوابة مصر الرقمية 

توفر بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات التموين للتسهيل على أصحاب بطاقة التموين في تحديث البيانات، وتوفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية للمواطنين منها:

تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينياـ، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية . 

ويمكنك القيام باى من هذه الخدمات التموينية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://digital.gov.eg، ثم اختيار الخدمة التموينية التي ترغب في استكمالها ثم اتبع الخطوات التي تظهر أمامك عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين . 

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كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين

 

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وائل لطفي

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