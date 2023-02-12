الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مقتل 2 في مشاجرة بين عائلتين بقنا

مشاجرة
مشاجرة

 نشبت مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا،  أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد مصرع شخصين في مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتسببين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.

مشاجرة محافظة قنا الإسعاف المستشفى اللواء مدير أمن قنا الأجهزة الأمنية

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وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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