مقتل 2 في مشاجرة بين عائلتين بقنا

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى.

كان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد مصرع شخصين في مشاجرة بين عائلتين بمركز دشنا شمال محافظة قنا، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث لمنع تجدد الاشتباكات كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتسببين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى.