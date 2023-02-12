الأحد 12 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة مواطن وزوجته في حادث سير ببني سويف

حادث سير ببني سويف
حادث سير ببني سويف

وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، أسفر عن إصابة مواطن وزوجته.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ببعضها على الطريق الصحراوى الغربي بحرى كمين سمسطا في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف، نتج عنه إصابة شاب وزوجته.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابان إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سمسطا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

 استقبل مستشفى سمسطا المركزي أ . م ، بسحجات وكدمة بالصدر، وزوجته " ف .م "، بخلع بالكتف الأيسر، يقيمان بمدينة 6 أكتوبر.

 تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث تصادم سيارة ملاكي ميكروباص محافظة بني سويف غرفة عمليات شرطة النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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