السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تصفيق حاد.. أحمد الشوالى من «حلايب» يبهر لجنة تحكيم «الدوم» بأغنية «شمندورة» (فيديو)

جريدة الدستور

حاز المتسابق أحمد الشوالي من حلايب، إعجاب لجنة تحكيم برنامج "الدوم" الموسم الثاني في أولى حلقات تجارب الأداء الكاملة، التي تضم كلا من أنوشكا وحميد الشاعري وأمير طعيمة.

وقدم أحمد الشوالي أغنية شمندوره للكينج محمد منير، وتفاعل معه الجمهور بتصفيق حاد فور انتهاء الأغنية.

وعلق حميد الشاعري قائلا: “أنت علامة مميزة للبرنامج”، بينما أشاد أمير طعيمة بموهبته، قائلا: "أنت بتغني لون مش عندنا وناقص في السوق ومحدش بيغني اللون دا بقالنا كتير، وعندك فرصة كبيرة".

وأخيرا أنوشكا، وجهت نصيحة لـ الشوالي، قائلة: “متلعبش على قبولك عشان النتيجة هتبقى في الآخر الكاميرا حباك وابتسامة جميلة ولكن لازم تركز في الغناء ومخارج الألفاظ ونهايات الجمل”.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، خاصة بعد نجاح الموسم الأول منه، الذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من خطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

أحمد الشوالي حلايب الدوم محمد منير

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مصر والرقى فى إدارة العلاقات

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