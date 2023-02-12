أعراض نقص فيتامين «بـ12» والمصادر الغذائية اللازمة لتقوية الجسم

يقوم فيتامين ب 12 بالكثير من الأشياء لجسمك، فهو يساعد في تكوين الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء، على سبيل المثال، نظرًا لأن جسمك لا ينتج فيتامين ب 12، عليك الحصول عليه من الأطعمة الحيوانية أو من المكملات الغذائية.

ويجب أن تفعل ذلك على أساس منتظم. بينما يتم تخزين B12 في الكبد لمدة تصل إلى 5 سنوات، يمكن أن تصاب بالنقص في النهاية إذا لم يساعد نظامك الغذائي في الحفاظ على المستويات.

كم يجب أن تحصل؟

تعتمد الإجابة على أمور تشمل عمرك وعاداتك الغذائية وحالتك الطبية والأدوية التي تتناولها.

متوسط ​​الكميات اليومية الموصى بها، مقاسة بالميكروجرام، تختلف حسب العمر:

الرضع حتى سن 6 شهور: 0.4 ميكروجرام

الأطفال من سن 7 إلى 12 شهرًا: 0.5 ميكروغرام

الأطفال من سن 1-3 سنوات: 0.9 ميكروغرام

الأطفال من سن 4-8 سنوات: 1.2 ميكروغرام

الأطفال من سن 9 إلى 13 سنة: 1.8 ميكروغرام

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا: 2.4 ميكروغرام (2.6 ميكروغرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروغرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية)

البالغون: 2.4 ميكروغرام (2.6 ميكروجرام يوميًا في حالة الحمل و 2.8 ميكروجرام يوميًا في حالة الرضاعة الطبيعية)

المصادر الغذائية لفيتامين ب 12

يمكنك الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية، التي تحتوي عليه بشكل طبيعي أو من العناصر المدعمة به.

تشمل المصادر الحيوانية منتجات الألبان والبيض والأسماك واللحوم والدواجن.. إذا كنت تبحث عن طعام مدعم بفيتامين B12، فتحقق من ملصق حقائق التغذية للمنتج.

أعراض نقص فيتامين ب 12

إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12، فقد تصاب بفقر الدم.. قد لا يسبب النقص الخفيف أي أعراض، ولكن إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل:

ضعف أو تعب أو دوار

خفقان القلب وضيق في التنفس

جلد شاحب

لسان ناعم

إمساك، إسهال، فقدان الشهية، غازات

مشاكل الأعصاب مثل التنميل أو الوخز وضعف العضلات ومشاكل المشي

فقدان البصر

مشاكل عقلية مثل الاكتئاب وفقدان الذاكرة أو التغيرات السلوكية

كيفية الوقاية من نقص فيتامين ب12

يمكن لمعظم الناس منع نقص فيتامين ب 12 عن طريق تناول ما يكفي من اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض.

إذا كنت لا تأكل منتجات حيوانية، أو كنت تعاني من حالة طبية تحد من مدى امتصاص جسمك للعناصر المغذية، يمكنك تناول فيتامين ب 12 في مكمل متعدد الفيتامينات أو غيره من المكملات والأطعمة المدعمة بفيتامين ب 12.

إذا اخترت تناول مكملات فيتامين ب 12، فأخبر طبيبك حتى يتمكن من إخبارك بالكمية التي تحتاجها، أو التأكد من أنها لن تؤثر على أي أدوية تتناولها.