إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد الأبراج السكنية بمركز بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، على تكثيف الجهود الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة والمياه والصرف الصحي بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، متضمنا العديد من الجهود والتي تمثلت في تكثيف الجهود فى ملف النظافة والتجميل للحفاظ على المستوى الحضاري للمدينة تماشيا مع أعمال التنمية الجاري فى مختلف القطاعات، حيث تم الدفع بفرق مجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية، للقضاء على تجمعات القمامة والتي تمكنت من رفع رفع القمامة والمخلفات من الحميات وشارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات.

بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على مواد ومعدات البناء أثناء إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد الأبراج السكنية بشارع الروضة، وحالة بناء بدون ترخيص بقرية منقريش، كما تم رفع كفاءة وحدات الإنارة العامة، حيث تم إعادة زرع عامود بالطريق الدائري وإعادة توصيل الأسلاك وإصلاح عطل انقطاع اسلاك كهرباء مقطوعه بطريق الست معنية أبوسليم.

فيما تم توفير التيسيرات اللازمة والدعم الكامل لتنظيم القافلة العلاجية المجانية على مدار يومين، التي استهدفت إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية للمواطنين، استفاد منها أكثر من 400 حالة بقرية أبو سليم التابعة لمجلس قروي شريف باشا، في تخصصات الرمد والأسنان والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والعظام والمسالك البولية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن جهود المحافظة في توفير الرعاية الصحية للأهالي بالقرى الأولى بالرعاية وداخل التجمعات السكنية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة كبار السن.

