قرص حفظ غلال ينهى حياة طالبة فى الخانكة بالقليوبية

لفظت طالبة أنفاسها الأخيرة بسبب تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقلها لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنها توفيت أثناء محاولة تقديم العلاج لها، فتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال طالبة مصابة بحالة إعياء إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية كفر حمزة دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أكدوا أنها طالبة مقيمة قرية كفر حمزة دائرة المركز، كما أنها تناولت قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء شديد وجرى على إثرها نقلها لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنها توفيت أثناء تقديم العلاج لها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وجرى تشييع الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن على رحيلها.