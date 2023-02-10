الأحد 12 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البنتاجون» تطالب الكونجرس باستئناف تمويل البرامج فائقة السرية فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

طالبت "البنتاجون" الكونجرس الأمريكي باستئناف تمويل البرامج فائقة السرية بأوكرانيا، في ظل استمرار العملية الروسية في أعقاب مرور عام على انطلاقها، وفقًا لـ"واشنطن بوست" الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، أنه في حال الموافقة عليها يمكن للجيش الأمريكي توظيف عملاء أوكرانيين لتعقب تحركات القوات الروسية خلال العام المقبل. 

وقالت مصادر أمريكية مطلعة، إن هذه البرامج تم تعليقها مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأفادت المصادر أنه من الصعب التنبؤ بقرار بشأن هذه المبادرة، خاصة أن الجمهوريين ما زالوا مختلفين بشأن حجم التمويل الذي يجب أن تحصل عليه أوكرانيا.

يشار إلى أن مسئولين عسكريين يعملون على إعداد هذا الاقتراح للأشهر المقبلة، وذلك عندما يبدأ الكونجرس العمل على دراسة تمويل برامج البنتاجون.

 ولم تؤكد الصحيفة، ما إذا كانت القيادة الأمريكية ستسمح للقادة الأمريكيين بالعودة إلى أوكرانيا لمراقبة تنفيذ البرامج، أم أنهم سيفعلون ذلك انطلاقًا من الدول المجاورة.

تمويل صغير نسبيًا بـ15 مليون دولار سنويًا 

ويقول آخرون إن التمويل الصغير نسبيًا لهذه البرامج يبلغ 15 مليون دولار سنويًا للأنشطة المماثلة في جميع أنحاء العالم، وهو صفقة صغيرة مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات التي يتم إنفاقها على تدريب وتسليح القوات الأوكرانية، وكذلك على تجديد مخزونهم من الأسلحة.

وأكد أعضاء البنتاجون أن هذه البرامج السرية لن تزيد بشكل مباشر من القدرة العسكرية لأوكرانيا، لأن العملاء والمتعاملين معهم الأمريكيين سيكونون قادرين فقط على أداء "مهام غير عنيفة".

أوكرانيا تعترض 71 صاروخًا 

أعلنت أوكرانيا عن أنها اعترضت 61 من أصل 71 صاروخًا أطلقتها روسيا، اليوم الجمعة، على أراضيها، مضيفة أنها أسقطت أيضًا خمس طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان له، إن العدو أطلق 71 صاروخًا من طرازي "كاي إيتش-101" Kh-101 و"كاي إيتش-555" Kh-555 وصواريخ كاليبر، ودمرت قوات الدفاع الجوي 61 صاروخًا. وأفادت السلطات الأوكرانية بأنّ مقذوفات عدة أصابت مواقع للطاقة في أنحاء البلاد.

روسيا أوكرانيا العملية الروسية تمويل فائقة السرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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